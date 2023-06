Berlusconi: Nesta, ‘non ci sono parole, riposa in pace immenso presidente’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - “Non ci sono parole sufficienti per testimoniare stima e gratitudine. Riposa in pace immenso Presidente”. Questo il messaggio di cordoglio, pubblicato su Instagram, di Alessandro Nesta, ex calciatore rossonero. Il messaggio è accompagnato dalla fotograf...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Non ci sono parole sufficienti per testimoniare stima e gratitudine. Riposa in pace immenso Presidente”. Questo il messaggio di cordoglio, pubblicato su Instagram, di Alessandro Nesta, ex calciatore rossonero. Il messaggio è accompagnato dalla fotografia del giocatore con il presidente Berlusconi, ritratti con in mano il trofeo della Champions League.