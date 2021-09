Milano, 20 set. (askanews) – Berlusconi non sarà al vertice del Partito popolare europeo in corso a Roma. “Domani Berlusconi parlerà al Partito popolare europeo, i medici gli hanno consigliato di non venire, di non spostarsi quindi ci sarà solo un contatto video”, ha spiegato il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani.