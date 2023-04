Berlusconi, "notte tranquilla" in ospedale

Milano , 15 apr. - (Adnkronos) - Decima notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier ha trascorso un'altra "notte tranquilla", secondo quanto riferiscono f...

Milano , 15 apr. – (Adnkronos) – Decima notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier ha trascorso un'altra "notte tranquilla", secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere che annunciano, poi, che fino a lunedì prossimo non saranno diffusi nuovi bollettini.