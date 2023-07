Berlusconi: Pier Silvio, 'mancanza che sento è enorme, è stato un grande papà'

Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) - "La mancanza che sento è enorme, devo dire la peggiore della vita; man mano che i giorni passano cresce e faccio fatica anche a parlarne". Così Pier Silvio Berlusconi, conversando con i giornalisti in occasione della presentazione de...

Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – "La mancanza che sento è enorme, devo dire la peggiore della vita; man mano che i giorni passano cresce e faccio fatica anche a parlarne". Così Pier Silvio Berlusconi, conversando con i giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, ha parlato del padre Silvio e del vuoto che la sua scomparsa ha provocato.

"La mancanza, per me, è più dell’uomo e del papà, non è una mancanza così forte a livello professionale. E questo, se possibile, rende ancora più onore a mio padre. Io mi sono trovato ad essere completamente travolto dal lavoro e ho avuto una crescita naturale all’interno dell’azienda. La sua mancanza è totale, ma sulla continuità lui è stato così grande da dare ai suoi figli la possibilità di andare avanti senza di lui prima che potesse succedere quello che poi è successo".