Berlusconi: Pier Silvio, 'museo ad Arcore? Un'ipotesi inventata'

Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – "Io non ne so niente, ma mi sembra una ipotesi abbastanza inventata". Così Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti che, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, gli chiedevano se fosse vera la notizia sul progetto di trasformare Villa San Martino in un museo dedicato a Silvio Berlusconi.