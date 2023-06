Berlusconi: Pippo Inzaghi, 'con lei scritte tante pagine speciali del calcio, la porterò nel cuore'

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – "Dopo oltre un decennio al suo fianco, sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa. Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scritto tante pagine speciali del calcio Italiano e Lei per me rimarrà sempre e solo l’unico, grande Presidente. Con affetto, Pippo". Questo il messaggio sui suoi profili social dell'ex attaccante del Milan di Berlusconi Filippo Inzaghi come didascalia a una foto di Berlusconi con tutte le coppe vinte nei suoi anni da presidente rossonero.