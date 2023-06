Berlusconi, Polverini: Se ne va un pezzo di storia

Roma, 12 giu. (askanews) – “Se ne va un pezzo di storia, un pezzo della nostra vita. Per me forse più che per tanti altri ha rappresentato un momento che ha segnato profondamente il mio percorso politico anche personale, quando nel 2010 insieme a lui ho vinto una campagna elettorale che sembrava persa a tavolino, soltanto lui ha creduto che potevamo farcela, abbiamo fatto una campagna elettorale che ci ha tenuti legati per sempre” ha detto Renata Polverini, esponente di Forza Italia ed ex presidente della Regione Lazio, commentando la morte di Silvio Berlusconi. “E’ sicuramente la fine di un’era ma non si chiude la fase del berlusconismo. Lui è stato un maestro, continueremo a combattere per le idee che abbiamo condiviso con lui”.