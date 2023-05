Dimissioni in vista per Berlusconi? Il leader di FI potrebbe lasciare il San ...

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano nella giornata di domani: è quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos.

Berlusconi dimesso dal San Raffaele domani? L’indiscrezione

È finalmente giunto il tempo delle dimissioni per il leader di Forza Italia? L’ex premier potrebbe lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano domani, venerdì 19 maggio. Stando a quanto riferito all’Adnkronos Salute da fonti vicine al Cavaliere, pare ci siano “buone probabilità” che il senatore possa lasciare l’Irccs di via Olgettina.

Al San Raffaele, Berlusconi è stato ricoverato per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica lo scorso mercoledì 5 aprile. Nel caso in cui le dimissioni venissero confermate, quindi, la degenza del politico presso il nosocomio meneghino giungerebbe al termine dopo essersi protratta per oltre quaranta giorni.

Il ricovero, la decenza e le possibili dimissioni

Giunto in ospedale in gravi condizioni all’inizio di aprile, Berlusconi è stato dapprima indirizzato in terapia intensiva e, successivamente, trasferito in degenza ordinaria nella giornata di domenica 16 aprile.

Dopo essere guarito dall’infezione respiratoria che lo aveva colpito, il leader forzista sta continuando a sottoporsi alle cure per la malattia ematologica e a effettuare tutti i controlli necessari volti a monitorare il suo quadro clinico. Al momento, non resta altro che attendere e scoprire se, nelle prossime ore, le indiscrezioni riferite ad Adnkronos sfumeranno in un nulla di fatto o diverranno certezza.