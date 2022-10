Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha condiviso un post su Twitter con il quale ha affermato di essere pronto a tornare al Senato.

Silvio Berlusconi è pronto a tornare al Senato: il leader di Forza Italia ha postato su Twitter una foto in cui si mostra mentre compila i moduli che gli consentiranno di varcare nuovamente le porte di Palazzo Madama nel ruolo di senatore.

Berlusconi pronto a tornare al Senato, il tweet: “Eccomi di nuovo”

Il nuovo Parlamento si insedierà nelle prossime ore e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha voluto comunicare ai suoi elettori e all’Italia intera di essere pronto a tornare a Palazzo Madama.

Sul suo profilo Twitter, infatti, il Cavaliere ha scritto: “Eccomi di nuovo al Senato – e ha aggiunto –. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama”.

Il messaggio è stato accompagnato con una foto in cui Berlusconi è stato immortalato mentre compila i moduli per la registrazione in vista della partenza della nuova legislatura.

Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama. pic.twitter.com/9w1xR4MeZ8 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 12, 2022

Il dono della cravatta

Agli utenti, tuttavia, è balzato agli occhi un particolare estremamente importante per il Senato. L’ex premier, infatti, è entrato a Palazzo Madama senza indossare la cravatta, obbligatoria per tutti gli uomini che varcano il portone dell’edificio. Nella giornata di mercoledì 12 ottobre, tuttavia, per compilare i moduli necessari, Berlusconi indossava un abito total color blu scuro con camicia blu ma senza cravatta.

A lanciare il trend a suo tempo è stato lo stesso Cavaliere che donò l’accessorio con lo stemma del partito ai propri parlamentari.

Le cravatte di una nota casa partenopea, poi, sono state regalate dal leader di FI anche agli ospiti stranieriquando si trovava a Palazzo Chigi. Il particolare gesto è tornato in auge con l’avvio della 19esima legislatura con Giorgia Meloni che ha scelto di regalare l’accessorio ornato da un tricolore agli eletti di Fratelli d’Italia.