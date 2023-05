Berlusconi, prosegue la degenza al San Raffaele a un mese dal ricovero

Nessuna novità, “buone novità”, sembra essere perfettamente calzante alla situazione di Silvio Berlusconi, questa massima spicciola, in questi giorni di maggio nei quali prosegue la degenza al San Raffaele a un mese dal ricovero del senatore azzurro. Da quanto si apprende in queste ore il leader di Forza Italia migliora costantemente.

Berlusconi, prosegue la degenza al San Raffaele

Il senatore ed ex premier sta preparando l’intervento per la convention di Milano che dovrà decidere la linea da adottare soprattutto in ordine alle azioni di governo ed alla quasi imminente campagna elettorale per le Europee 2024 alle quali Berlusconi vuole mettere imprinting. I media spiegano che da un punto di vista medico la degenza di Berlusconi, ora in un reparto ordinario dopo la terapia intensiva, prosegue tranquilla.

Cosa hanno fatto sapere dall’ospedale

Lo avrebbero fatto sapere dall’Ospedale milanese nel quale il Cav è ricoverato ormai da oltre quattro settimane. Al momento non ci sono novità su eventuali dimissioni o ulteriori bollettini e il dato è quello storico per cui Silvio Berlusconi è ricoverato da un mese al San Raffaele di Milano, dove era entrato il 5 aprile scorso a causa di una polmonite. Si era trattato di una complicanza intervenuta in seguito a una leucemia cronica, da cui il leader di FI è affetto da qualche tempo.