Berlusconi, quarta notte in ospedale tranquilla e preparativi per un colpo "di scena"

Berlusconi, quarta notte in ospedale tranquilla e preparativi per un colpo "d...

Berlusconi, quarta notte in ospedale tranquilla e preparativi per un colpo "d...

Berlusconi, quarta notte in ospedale tranquilla e preparativi per un colpo "d...

Silvio Berlusconi ha trascorso la sua quarta notte in ospedale. Il Cavaliere potrebbe stupire presto tutti con un colpo in scena.

Nuova notte in ospedale per Silvio Berlusconi al San Raffaele. Il Cavaliere, che è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di complicazioni dovute alla polmonite, starebbe rispondendo bene alla terapie e a riferirlo è il suo medico curante, Alberto Zangrillo.

Il leader di Forza Italia – si apprende ancora – mirerebbe a non rimanere confinato troppo a lungo tra le mura della struttura e starebbe già pensando a tempi e modalità per una sua prossima apparizione. Ecco le anticipazioni nel merito della questione.

Berlusconi trascorre la quarta notte in ospedale. Letta: “Quando ha in testa un obiettivo lo raggiunge”

L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta si è detto fiducioso circa le condizioni di salute del leader di Forza Italia: “L’ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata”.

In effetti, riporta “Il Messaggero”, potrebbe non essere lontano il suo rientro: il 5 e 6 maggio si terrà la manifestazione nazionale di Forza Italia e non si esclude che Berlusconi possa intervenire attraverso un collegamento a distanza dal suo studio di Arcore: “Fate sapere a tutti che io ci sono, ci sarà”, è quanto sarebbe stato reso noto.

Zangrillo sulle condizioni del Cavaliere: “Reagisce bene alle terapie”

Nel frattempo il medico curante di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo si è detto fiducioso riguardo alle condizioni di salute del suo assistito: “Sono sereno e fiducioso, stiamo facendo del nostro meglio, tutto va secondo gli standard attesi”, è quanto ha reso noto Zangrillo.