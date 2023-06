Berlusconi: Renzi, 'non c'è un erede politico'

Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Non c'e' un erede politico per Berlusconi. Uno come lui ne nasce ogni 100 anni". Lo ha detto Matteo Renzi a 'L'aria che tira', su La7....