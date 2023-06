Berlusconi: Renzi, 'sinistra riconosca che è stato un unicum'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "E' possibile avere un giudizio condiviso sulla figura di Silvio Berlusconi? No, è un dato di fatto. Come lo è anche la grandezza di una figura che ha segnato storia politica come nessun altro. La sinistra deve riconoscere in Berlusconi un unicum. ...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "E' possibile avere un giudizio condiviso sulla figura di Silvio Berlusconi? No, è un dato di fatto. Come lo è anche la grandezza di una figura che ha segnato storia politica come nessun altro. La sinistra deve riconoscere in Berlusconi un unicum. Una parte della sinistra ha pensato troppo a lui, e solo a lui in alcuni casi". Così Matteo Renzi alla commemorazione di Silvio Berlusconi al Senato.