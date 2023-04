Berlusconi ricoverato: "Condizioni stabili e nella norma"

Milano, 08 apr. - (Adnkronos) - Terza notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia, , anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amic...

Milano, 08 apr. – (Adnkronos) – Terza notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, all'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un'infezione polmonare. A riferirlo sono fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia, , anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi "fiduciosi" mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. "Un quadro stabile, nella norma per un paziente con infezione polmonare in un contesto di leucemia mielomonocitica cronica", quanto filtra da ambienti sanitari sulle condizioni del leader di Forza Italia. Condizioni "stabili", dunque, che a quanto apprende l'Adnkronos Salute gli permettono di ricevere visite di familiari e persone vicine, "anche più prolungate rispetto ai giorni precedenti".

"Questa mattina ho sentito alcuni familiari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia", ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Coffee Break su La7. Il leader azzurro ''ha riposato bene'' e ''dice di sentirsi bene, è un fatto positivo'', ha detto inoltre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando che ''stamane non l'ho sentito, non è giusto affaticarlo'', ma ''sono in contatto con famiglia, con il dottor Zangrillo''. Intanto ''continuano le cure'', Berlusconi ''è sempre riuscito a vincere la malattia'' e sono ''tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio nella sua forza, tornerà presto''.

Questa mattina poco dopo le 8.30, è intanto arrivato in ospedale il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, senza rilasciare dichiarazioni. A quanto si apprende da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia.

Anche Paolo Berlusconi è tornato anche oggi al San Raffaele per far visita a suo fratello Silvio. Paolo Berlusconi è arrivato a bordo di un’auto con i vetri oscurati, passando per l’ingresso di via Olgettina 60. Poco più tardi è quindi arrivato anche Gianni Letta. L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e fedelissimo del Cav, è arrivato a bordo di un’auto blu, passando anche lui per l’ingresso di via Olgettina.