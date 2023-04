Berlusconi ricoverato, Marco Travaglio commenta: "Gli auguro di riprendersi al più presto"

Silvio Berlusconi ricoverato, a Tagadà su La7 Marco Travaglio commenta: “Gli auguro di riprendersi al più presto”. Il giornalista ha detto la sua sulle condizioni del leader di Forza Italia in terapia intensiva a Milano e sullo scenario politico di riferimento. “Gli auguro di riprendersi al più presto”.

Berlusconi ricoverato, cosa ha detto Marco Travaglio

“Le fibrillazioni in FI potrebbero impensierire la Meloni“, il commento di Marco Travaglio sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele è stato sollecitato da Tiziana Panella sul suo ruolo di fiero e storico critico del Cav: “Mi auguro di commentare le vicende di Berlusconi per altri dieci anni almeno, gli auguro di tornare quello che era prima. Mi sono augurato sempre che vivesse e lungo come tutte le persone”.

“La sua era è finita, adesso tocca a Meloni”

E ancora: “Certo, se avesse risolto i suoi conflitti di interessi sarebbe stato meglio”. Poi Travaglio ha alluso al conflitto di interessi di Matteo Renzi nominato direttore editoriale de Il Riformista. E ancora: “L’era di Berlusconi è finita, finita quando si dimise e fu rimpiazzato da Monti”. E in chiosa: “Ora siamo nell’era Meloni della quale Berlusconi è una parte ed è parte non indifferente”.