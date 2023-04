Berlusconi ricoverato, sul congresso parla il tesoriere di Forza Italia

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano con una malattia seria e sul congresso parla il tesoriere di Forza Italia. Alfredo Messina spiega che attualmente non esiste un progetto preciso e che si deve attendere che il leader azzurro si ristabilisca. Lo scenario è noto: da un lato Silvio Berlusconi che passa il suo terzo giorno in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, dall’altro il paese e la politica che si interrogano sul futuro del partito fondato da lui.

Berlusconi ricoverato, parla il tesoriere

Dal canto loro e come sottolinea Open i vertici di Forza Italia, a cominciare dal coordinatore nazionale Antonio Tajani e dal capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli, “allontanano l’ipotesi di un congresso”. L’idea è quella di smentire che se ne sia mai parlato. Chi ha detto la sua ad Adnkronos è stato l’ex senatore e amministratore nazionale del partito, il tesoriere Alfredo Messina. “Non c’è attualmente un progetto preciso per celebrare un congresso. Aspettiamo fiduciosi che si ristabilisca, speriamo di avere presto notizie positive in tal senso”.

Statuto non modificabile senza congresso

Lo statuto di Forza Italia prevede che senza un congresso, non vi siano modifiche e proprio Messina è depositario del simbolo. “Certamente, da statuto così è previsto. Sono il depositario del simbolo. E nessuno ha chiesto di cambiare lo statuto”. E in chiosa: “Forza Italia esprime idee condivise da molti elettori e deve continuare a camminare sulle sue gambe, pur con tutte le difficoltà che ci sono. Il partito deve andare avanti. Il presidente Berlusconi, quando ha iniziato la sua attività politica, lo ha fatto per portare avanti le idee di milioni di elettori e noi dobbiamo continuare su questa linea”.