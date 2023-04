Berlusconi ricoverato telefona ai vertici di Forza Italia: nessun bollettino

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano telefona ai vertici di Forza Italia ma la cosa che in queste ore sta destando più inquietudine e preoccupazione è che in giornata non sarebbe previsto nessun bollettino. Da quanto si apprende il leader di Forza Italia ha chiamato i suoi nelle ore in cui i medici fanno il punto della situazione. E sono ore in merito alle quali i giornalisti assiepati davanti alla struttura sanitaria milanese non riceveranno bollettini di aggiornamento sulle condizioni di salute del Cav. Che significa?

Berlusconi ricoverato, nessun bollettino

Che potrebbero trovare triste conferma le voci che circolano da ieri secondo le quali Berlusconi potrebbe avere una qualche patologia severa di tipo ematico per la quale il riserbo e la necessità di accuratezza diagnostica impongono un “silenzio comunicativo” ai sanitari del reparto dove il Cav è ricoverato, quello guidato dal suo medico personale Alberto Zangrillo. Secondo alcune fonti mediche infatti l’ex premier avrebbe dei problemi ematici che destano preoccupazione.

L’incitamento: “Il paese ha bisogno di noi!”

Una nota dell’ufficio stampa azzurro intanto comunica che “il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!’”. Secondo quanto raccolto dall’ANSA da fonti sanitarie la patologia che ha causato l’aggravamento delle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato da ieri mattina alla terapia intensiva del San Raffaele potrebbe essere di tipo grave.