Berlusconi: rinviata Direzione Pd in segno di rispetto

Berlusconi: rinviata Direzione Pd in segno di rispetto

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - In segno di rispetto per la scomparsa di Silvio Berlusconi il Partito Democratico ha deciso di rinviare la Direzione prevista per oggi. Così una nota del Pd. ...