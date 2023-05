Berlusconi: Ronzulli, 'scalpita per lasciare ospedale, ci sta chiamando tutti'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Il presidente Berlusconi scalpita per uscire dall’ospedale e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano. Ma la salute viene prima di tutto. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa intervenire, in qualsiasi forma, nel corso della ...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi scalpita per uscire dall’ospedale e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano. Ma la salute viene prima di tutto. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa intervenire, in qualsiasi forma, nel corso della due giorni: saremo lì in tanti per far sentire al Presidente il nostro affetto e andare avanti con il lavoro, come Berlusconi ci insegna e ci chiede”. Così a Start su Sky Tg24 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.