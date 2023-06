Berlusconi: Rosato, 'presto per dire cosa accadrà ora'

Berlusconi: Rosato, 'presto per dire cosa accadrà ora'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Per capire che cosa cambierà con la scomparsa di Berlusconi dobbiamo attendere un po’ di tempo". Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, a Isoradio. "Sono convinto che ci attendono dei grandi cambiamenti perché Silvio...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Per capire che cosa cambierà con la scomparsa di Berlusconi dobbiamo attendere un po’ di tempo". Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, a Isoradio.

"Sono convinto che ci attendono dei grandi cambiamenti perché Silvio Berlusconi è riuscito a essere un leader anche perché metteva insieme un elettorato moderato insieme a quello tipico del centro-destra, con la capacità di trasmettere un messaggio di cambiamento e allo stesso tempo di stabilità".

"Non mi sembra che questa sia un’eredità facile da raccogliere. E' stato non solo un politico che ha lasciato un segno indelebile – anche con i suoi errori e difetti – ma anche un uomo che ha cambiato la società italiana, prima di tutto da imprenditore televisivo. E’ stato un leader che ha avuto anche grandi relazioni all’estero, con rapporti amicali con leader discussi come Putin o Gheddafi, ma sempre – dal suo punto di vista – nell'interesse dell’Italia", ha concluso.