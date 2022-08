Berlusconi “ruba” la flat tax a Salvini: “La pillola sono le tasse”

Berlusconi ha "rubato" l'idea della flat tax al leader della Lega: "Al 23% per famiglie e imprese".

Silvio Berlusconi ha “rubato” la flat tax a Matteo Salvini. In poche parole, il leader di Forza Italia ha proposto una tassa piatta per tutti, ma come ricorda Open, anche il segretario della Lega ha avuto la stessa idea. In un video pubblicato su Facebook, il Cavaliere ha promesso un taglio della fiscalità: “Comincio con un proverbio: una pillola al giorno leva il medico di torno.

Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra”.

Silvio Berlusconi ha poi proseguito: “La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato”. Si è infine rivolto agli elettori concludendo: “Se sei d’accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia”.

Non solo Berlusconi, a parlare di flat tax è stato anche Salvini

Ultimamente a parlare di flat tax è stato anche Matteo Salvini. Quella proposta dalla Lega è una tassa piatta al 15%, mentre quella di Forza Italia al 23%. Economy Magazine rammenta come la flat tax sia uno storico punto fermo di Salvini, che mirerebbe anche alla pace fiscale tramite la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Lampedusa, Salvini trasforma la villa di Berlusconi nel suo quartier generale

Nonostante le classiche rivalità tra partiti pre-elezione, Matteo Salvini ha trasformato la villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa nel suo quartier generale, dove potrà accogliere i suoi ospiti.

Come informa Repubblica, la residenza in questione è Villa Due Palme a Cala Francese. Nel 2011 Berlusconi la usò come scenografia per il suo spot elettorale.