Berlusconi, sabato si terrà il “quasi matrimonio” con Marta Fascina

Sabato 19 marzo si terrà il "quasi matrimonio" fra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, ma alcuni intimi amici del Cavaliere non sarebbero entusiasti

È quasi tutto pronto per il “quasi matrimonio” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascino. I due si scambieranno le fedi questo sabato, 19 marzo.

Silvio Berlusconi e Marta Fascino: la cerimonia di sabato

Non si tratterà di vere e proprie nozze in piena regola, ma di un “quasi matrimonio“, quello che si terrà sabato 19 marzo tra Silvio Berlusconi e Marta Fascino a Villa Gernetto, sede dell’Università della Libertà e dei ritiri del Monza.

Non sarà una festa sfarzosa dai mille invitati, bensì di una cerimonia intima e in piccolo con al massimo una sessantina di persone ad assistere.

La contrarietà di alcuni amici del Cavaliere

Da quanto è emerso alcuni amici intimi del Cavaliere non sarebbero troppo entusiasti della nuova unione di Berlusconi, per quanto possa essere solo simbolica e non ufficiale. Tra i presenti alcuni parenti e amici della Fascino e i figli e nipoti di Berlusconi.

Non mancherà di certo Adriano Galliani, ma nemmeno Fedele Confalonieri e Gianni Letta. Il pranzo di nozze si terrà in un ristorante stellato di cui non è ancora stato svelato il nome: tra i papabili anche quello del rinomato chef Carlo Cracco.