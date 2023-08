Berlusconi: Sala (Fi), 'era Maradona della politica, ma noi continueremo a crescere'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Molti dicevano che senza Berlusconi sarebbe finita Forza Italia. Ma si sbagliavano anche perché siamo noi il partito al centro più solido in Italia. Il nostro elettorato non lo riesce a prendere nessuno". Così in un'intervista al '...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Molti dicevano che senza Berlusconi sarebbe finita Forza Italia. Ma si sbagliavano anche perché siamo noi il partito al centro più solido in Italia. Il nostro elettorato non lo riesce a prendere nessuno". Così in un'intervista al 'Giornale' il deputato e coordinatore di Forza Italia in Brianza, Fabrizio Sala. "Il partito sta benissimo – sottolinea -. Certo, se avessimo Berlusconi staremmo ancora meglio. Ma lui non è replicabile. Forza Italia ha dato dimostrazione di essere coesa e solida al centro. Nei vecchi partiti quando c'era una crisi, le leadership si dividevano mentre da noi non ci sono state scissioni. Prima avevamo Maradona che ci faceva vincere le partite, oggi non è più possibile. Ma FI è destinata a crescere, soprattutto se farà gruppo".

In Lombardia, prosegue, "il coordinatore Alessandro Sorte sta facendo un ottimo lavoro. Allargare è importante e se vogliamo diventare un punto di riferimento del centro, dobbiamo farlo anche sul territorio". "Ma questo non significa che dobbiamo aprire a chiunque, bisogna anche selezionare. Il vero coraggio di oggi è investire sui giovani, la fetta di elettorato che sta più lontano dalle urne", conclude Sala.