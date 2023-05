Berlusconi: Salvini, 'un amico prima che alleato, non vedo l'ora di stringergli la mano'**

**Berlusconi: Salvini, 'un amico prima che alleato, non vedo l'ora ...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Silvio Berlusconi "ha fatto e può fare ancora molto. Spero che umanamente prima ancora che politicamente possa ritrovare la sua casa e i suoi affetti, non vedo loro di stringergli la mano. Lo ritengo un amico prima ancora che un alleato. Conto di andarlo a trovare a casa", prima "non volevo portare noia e disturbo". Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.