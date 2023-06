Berlusconi, Santoro: "Mi ha chiesto di lavorare da lui. Ecco cosa gli ho risposto"

La morte di Silvio Berlusconi è arrivata in un momento in cui l’Italia era impreparata a perdere una figura così centrale nella storia del nostro Paese. Il giornalista e conduttore Michele Santoro, nel corso del suo intervento a Otto e Mezzo ha raccontato alcuni aneddoti sul Cavaliere: dalla famosa puntata di Servizio Pubblico, passando per gli ultimi giorni: “In questo momento la tristezza non è solo un sentimento del popolo dei berlusconiani, la sento anche io”, è quanto ha osservato.

Berlusconi, Santoro: “Mi ha chiesto di lavorare da lui”

Il giornalista ha rivelato che Berlusconi gli aveva chiesto di lavorare da lui: “Io gli ho risposto: pensiamo alla salute”. In merito al famoso spezzone di Servizio Pubblico che era andato in onda esattamente 10 anni fa, nel 2013 ha spiegato: “Quando cominciò quella trasmissione, che era come un Italia-Germania, fece il 33% su La7, lui era molto teso e preoccupato. Io, che sono uomo di spettacolo come lo era lui, ero preoccupato per l’andamento della serata e per questo feci un inizio allegro per tirarlo su. Poi lui si prese la scena, anche se alla fine perse tutti i voti che perse”.

Ha poi rivelato: “Durante uno stacco pubblicitario mi fermò, mi tirò per la giacca e mi disse: ‘Michele, ma come ci stiamo divertendo!’. L’empatia è questa”.

Marco Travaglio: “Quella famosa scena non l’ho vissuta in diretta”

Infine anche il giornalista Marco Travaglio è ritornato su quell’episodio, spiegando di non averlo vissuto in diretta: “Io la famosa scena della pulizia della sedia non l’ho vissuta in diretta, l’ho scoperto dopo che aveva fatto quella sceneggiata. Era un colpo di teatro di un uomo che ha portato il teatro in televisione. Avevo fatto due interventi in cui avevo detto tutte le cose che nessuno in tv aveva mai osato dirgli. Gli avevo ricordato il curriculum e lui mi rispose dicendo che avevo le cause per diffamazione. Era chiaro che non poteva far altro e se l’è cavata con un colpo di teatro”.