Berlusconi, Schlein: si chiude epoca,vicinanza a famiglia e a FI

Roma, 12 giu. (askanews) – “Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Forza Italia, delle altre forze di maggioranza e del governo. Siamo stati sempre avversari, ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia e della vita politica di questo Paese. Per questo motivo abbiamo deciso in segno rispetto al momento di dolore di rinviare la direzione nazionale che il Partito Democratico doveva svolgere”. Così la Segretaria del PD, Elly Schlein, commentando la morte di Silvio Berlusconi.