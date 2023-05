Berlusconi, si ipotizzano a breve dimissioni del Cavaliere, ma ci sarebbero nodi da sciogliere

Dallo scorso 5 aprile, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ora sono tornate a diffondersi voci di possibili dimissioni del Cavaliere che potrebbero arrivare nel prossimo weekend anche se, secondo rumors, ciò potrebbe accadere già venerdì 19 maggio. Stando a quanto riporta Adnkronos, tuttavia, i medici starebbero valutando pro e contro di una simile decisione.

Berlusconi, tornano le ipotesi di dimissioni del Cavaliere

A premere per l’uscita dall’ospedale sarebbe proprio lo stesso presidente di Forza Italia. Pare infatti che il Cavaliere abbia voluto essere dimesso proprio per partecipare alla Convention di Forza Italia. Ciò non è di fatto avvenuto anche se Berlusconi è riuscito comunque a intervenire attraverso un video messaggio.

Qual è lo scenario che si prospetta

A porre un freno ad un pronto rientro di Silvio Berlusconi sarebbero i medici. Fonti azzurre avrebbero fatto sapere che le difese immunitarie del Cavaliere necessitano di essere monitorate. Ad ogni modo, qualora lo scenario delle dimissioni di Berlusconi dovesse concretizzarsi, le cure potrebbero proseguire a Villa San Martino. A questo punto ci si chiede: il ritorno di Berlusconi potrebbe essere prossimo?