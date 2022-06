Berlusconi si rivolge agli elettori di centro e Cinque Stelle: “Venite con noi”

A poche ore dalle amministrative per il leader di Forza Italia è tempo di bilanci. Berlusconi ha lanciato un appello a centristi e grillini.

A poche ore dall’esito delle amministrative per Forza Italia è tempo di bilanci. Il presidente Silvio Berlusconi ha riunito i suoi ad Arcore dove ha fatto il punto sulla tornata elettorale appena passata. Proprio in questa sede il cavaliere ha mandato un messaggio chiaro ,e inequivocabile a quanti sostengono il Movimento Cinque Stelle e le forze centriste: “Venite con noi”, ha affermato.

Berlusconi lancia un appello ai Cinque Stelle

L’ex premier proprio nel fare il bilancio ha affermato che la sinistra in questa fase non sarebbe competitiva a causa della crisi del Movimento Cinque Stelle che ha considerato “irreversibile”. Ha quindi aggiunto: “La scomparsa dei 5S ci impegna ad offrire a questi elettori scontenti una risposta altrettanto forte, ma più seria, alla crisi di credibilità della politica. Forza Italia del resto è nata proprio per questo, per rinnovare profondamente la politica, con professionalità e senso di responsabilità”.

“Venite con noi”

Proseguendo con la sua analisi l’ex premier e leader di Forza Italia ha osservato: ”I dati elettorali confermano che le liste centriste anche dove hanno ottenuto risultati significativi non sono riuscite ad influenzare la scelta dei sindaci. Lo stesso avverrebbe a livello nazionale”. Infine l’appello: ‘Rivolgo un pressante appello alle forze e soprattutto agli elettori di centro a venire con noi a rafforzare la componente centrista del centrodestra”.