Berlusconi: Siracusano (Fi), 'oggi avrebbe festeggiato e lavorato per futuro'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Buon compleanno presidente, ovunque tu sia. Oggi avresti compiuto 87 anni, una vita piena di successi, di intuizioni straordinarie, di sfide vinte contro ogni pronostico. Avresti festeggiato con Marta e con la tua famiglia, che adoravi sopra ogni cosa, e come sempre avresti lavorato, pensando al futuro, immaginando nuovi traguardi, programmando gli anni a venire. Ci manchi tanto, e proveremo, con umiltà e con lo stile che ci hai tramandato, a portare avanti le storiche battaglie di Forza Italia per il Paese. Lo faremo pensando sempre a te, alla tua generosità e al grande lascito umano e politico che ci hai regalato. Silvio Berlusconi per sempre con noi”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.