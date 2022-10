Berlusconi: “Situazione difficile ma da noi fiducia convinta”

Roma, 26 ott. (askanews) – “È difficile la situazione ma noi diamo comunque convintamente la nostra fiducia”. Lo ha detto Silvio Berlusconi arrivando in Senato dove a breve è atteso il suo intervento in dichiarazione di voto, dopo la replica della premier Giorgia Meloni. I giornalisti hanno poi posto altre domande mentre attendeva l’ascensore, ma il leader di FI, con accanto Licia Ronzulli, non ha replicato.