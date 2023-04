Berlusconi, supporter da Napoli porta lumino in ospedale: "Forza Silvio, ce la farai"

Mentre all’interno del San Raffaele proseguono le cure intensive sulla salute di Silvio Berlusconi, dalla finestra del presidio ospedaliero milanese uno striscione di sostegno per il presidente di Forza Italia: «Forza Silvio, ce la farai. Tutta Napoli è con te» si legge nero su bianco.

Fan napoletano di 72 anni

Ad apporre l’ultimo dei tanti striscioni di sostegno per Silvio Berlusconi davanti al cancello di via Olgettina 60, un fan del Presidente. Si chiama Antonio, ha 72 anni ed è un operatore ecologico in pensione. Napoletano d’origine e milanese d’adozione, l’uomo ha posizionato e fissato con delle fascette e dei cerotti adesivi lo striscione ai ferri del cancello. Ma non è finita qui. Il 72enne ha portato fuori l’ospedale anche il quadro di una Madonna della Neve e una candela, che poi ha acceso.

La dichiarazione di Antonio ai microfoni

Un fan senza mezze misure. Ai cronisti che si sono avvicinati Antonio ha esclamato con infinita terezza: «Serve che guarisca, speriamo che la Madonna lo salvi. Gli auguro ancora 240 mesi di buona vita. […] Berlusconi è una persona che ha fatto del bene», raccontando inoltre di aver sempre sostenuto il presidente di Forza Italia in passato, anche durante i processi che lo hanno visto imputato.