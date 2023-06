Berlusconi: Tajani a Osho, 'questa volta mi hai fatto un po' commuovere'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Di solito mi fai ridere, questa volta mi hai fatto un po' commuovere. Grazie per questo bel pensiero!". Lo ha scritto su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la 'Frase di Osho' che sulla foto dell'incon...

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Di solito mi fai ridere, questa volta mi hai fatto un po' commuovere. Grazie per questo bel pensiero!". Lo ha scritto su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la 'Frase di Osho' che sulla foto dell'incontro di ieri fra Tajani ed Elon Musk ha fatto chiedere al primo "Me porti co la navicella spaziale a trovà Silvio?".