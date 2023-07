Berlusconi: Tenerini (Fi), 'a lavoro per onorare la sua memoria'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ad un mese dalla morte del presidente Berlusconi, dopo il grande dolore, abbiamo compiuto uno sforzo di responsabilità per raccogliere la sua grande eredità. E’ importante che i suoi insegnamenti si trasformino in obiettivi concreti. Tanto si sta già facendo, pensiamo alla riforma della giustizia ed alle pensioni minime. E’ necessario continuare nel portare avanti quella visione di Stato liberale che deve guidare i cittadini senza eccessive ingerenze, creando le premesse affinché ciascuno possa esprimere il proprio talento”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia.

“La sua visione di un partito ancorato al Ppe, impregnato dai valori cristiani, atlantisti, moderati, europeisti è anche oggi al centro dell’azione politica. L’obiettivo delle europee stava a cuore al Presidente, che stava già lavorando in tal senso. Il suo metodo di lavoro – prosegue – caratterizzato dalla presenza sul territorio, dalla capacità di ascolto delle istanze della gente, dalla competenza e dall’approfondimento, deve continuare a guidare la nostra azione. A distanza di un mese dobbiamo ancora lavorare per onorare la sua memoria, uniti e senza individualismi".

"Il 15 luglio vi sarà il consiglio nazionale che indicherà come presidente di Forza Italia il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si tratta di un passaggio cruciale e di una nomina di grande valore. Tajani è uno dei fondatori del partito e ne ha sempre incarnato i valori. Sarà certamente in grado, data la grande competenza e dato l’amore per il nostro Paese, di portare avanti con impegno le istanze di Forza Italia”, conclude.