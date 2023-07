Berlusconi: testamento, l'eredità definita il 19 gennaio 2022**

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Sono del 19 gennaio del 2022 le ultime volontà sull'eredità decise da Silvio Berlusconi. Scelte, messe nere su bianco in due fogli, mentre si trovava nella villa di Arcore e poco dopo aver ricevuto la diagnosi sulla leucemia. Un testamento in cui si co...