Berlusconi, "umore alto: mantiene spirito e ottimismo"

Milano, 10 apr. (Adnkronos Salute) – "L'umore è alto" per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, . Negli ultimi due giorni – le 48 ore in cui da bollettino si assiste a un "progressivo e costante miglioramento", che permette agli specialisti che lo seguono di esprimere un "cauto ottimismo" – l'ex premier mostra, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, "ottimismo e voglia di tornare al più presto a casa". Berlusconi mantiene insomma "il suo consueto spirito". Quell'umorismo fatto di battute e barzellette raccontate in tante occasioni, anche dal podio di comizi e convention.