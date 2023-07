Berlusconi: videomessaggio Tajani, 'dovere di andare avanti, Fi realizzi i suoi sogni'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Un mese fa se ne è andato Silvio Berlusconi, una perdita tremenda, per me, per Fi e ovviamente per la sua famiglia. Abbiamo perso un padre, un amico, un fratello maggiore che ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Ognuno di noi è cresciuto politic...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Un mese fa se ne è andato Silvio Berlusconi, una perdita tremenda, per me, per Fi e ovviamente per la sua famiglia. Abbiamo perso un padre, un amico, un fratello maggiore che ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Ognuno di noi è cresciuto politicamente, perché si cresce quando si ha un grande maestro: quando si ha la possibilità di collaborare con grandi uomini si ottengono sempre risultati positivi". Così Antonio Tajani, che in un videomessaggio ricorda Silvio Berlusconi a un mese dalla sua scomparsa.

"Noi abbiamo il dovere di andare avanti per rendergli onore e trasformare in realtà tutti i suoi sogni – va avanti il coordinatore azzurro -. Lui sicuramente ci guarda da lassù, con il suo sorriso bonario, intelligente e accattivante. Dobbiamo proprio per lui continuare a lavorare intensamente per difendere i valori per i quali è nata Fi, che, come dice sua figlia Marina, è una delle sue più grandi realizzazioni. Tutti quanti noi siamo impegnati per ricordalo ogni giorno con la nostra azione politica. Silvio, presidente, ci manchi", conclude il vicepremier e ministro per gli Affari esteri.