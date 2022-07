Berlusconi vorrebbe offrire un programma Mediaset a Wanda Nara, il motivo

Silvio Berlusconi pronto a tutto pur di avere Icardi al Monza: il Cavaliere mette sul piatto una proposta anche per la moglie e agente Wanda Nara

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi sarebbe pronto a tutto pur di avere Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, attualmente al PSG, potrebbe presto fare ritorno in Italia e i brianzoli sarebbero tra le squadre in prima fila per accaparrarselo.

L’idea di Berlusconi per Wanda Nara

Pur di aver l’attaccante argentino nel suo Monza, neopromosso in Serie A, il Cavaliere sarebbe pronto a fare un’offerta anche a Wanda Nara, moglie e agente di Icardi e che il pubblico italiano ha già avuto la possibilità di vedere all’opera al GF Vip come opinionista. Come riportato da Dagospia Silvio avrebbe messo sul piatto un programma da affidare all’argentina.

La questione stipendio per Icardi

L’attaccante, ex beniamino dei tifosi dell’Inter, percepisce a Parigi uno stipendio netto di circa 10 milioni di euro. Il Monza sarebbe pronto a portare Maurito in Brianza, ma con l’aiuto dei parigini che dovrebbero contribuire all’ingaggio pesante del calciatore.

Una proposta congiunta

Icardi, ormai separato in casa a Parigi, è pronto a prendere in considerazione le proposte in arrivo e quella del Monza, che vorrebbe provare ad ingaggiare anche il connazionale Dybala, è una delle suggestioni.

L’idea di proporre un contratto anche a Wanda Nara per fare un pressing ulteriore sulla coppia, sperando di convincerla a tornare in Italia con dei piani per il futuro.