Berlusconi: zero tasse sui contratti dei giovani e mille euro di pensioni per gli anziani

Dopo la stroncatura in legge di Bilancio Berlusconi torna sui temi: zero tasse sui contratti dei giovani e mille euro di pensioni per gli anziani

Silvio Berlusconi vuole zero tasse sui contratti dei giovani e mille euro di pensioni per gli anziani.

Il punta alle due categorie “storiche” con cui ha interloquito in campagna elettorale ed elabora due proposte su misura. Ospite di Mattino Cinque News, Berlusconi ha detto: “Abbiamo un progetto preciso per i giovani come per gli anziani. Ai primi vogliamo togliere tutte le tasse e i contributi che gravano sui loro contratti di lavoro, ai secondi vogliamo aumentare tutte le pensioni a mille euro al mese”.

Berlusconi: zero tasse sui contratti dei giovani

Vale a dire che “passeremo da 600 a 700 euro il prossimo anno, da 700 a 800 euro l’anno dopo, da 800 a 900 euro il terzo anno, da 900 euro a mille euro per 13 mensilità il quarto anno e quindi entro la fine di questa legislatura”. La proposta delle minime a 1000 euro è una proposta-cavallo di battaglia degli azzurri e del Cav che però aveva ricevuto una grossa potatura in legge di Bilancio per mancanza di risorse.

E Berlusconi rassicura che con l’orizzonte della legislatura e che entro cinque anni le pensioni minime verranno portate a quota mille euro.

Appello per le Regionali in Lazio e Lombardia

E le imminenti Regionali in Lazio e Lombardia? “Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, è fondamentale prevalere anche in Lombardia e Lazio, che sono il cuore economico e politico del Paese. Soltanto unendo l’azione politica nazionale a quella dei governi regionali si potranno dare risposte efficaci sul lavoro, sulle infrastrutture, sull’energia, sulla sanità e sull’assistenza agli anziani, che sono le priorità del programma di Forza Italia”.