Secondo Forbes Bernard Arnault è al momento l’uomo più ricco del mondo. Stiamo parlando del noto imprenditore francese a capo di LVMH, leader mondiale dei prodotti di lusso. Il suo patrimonio netto ammonta di preciso a 201 miliardi di dollari. Negli scorsi anni Arnault era stato associato a un possibile acquisto del Milan, voci che sono state in seguito smentite. Secondo la classifica stilata da Forbes, il magnate francese sarebbe davanti a Elon Musk e al proprietario di Amazon, Jeff Bezos. Nel 2022, nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, LVMH è riuscita a fatturare 56,5 miliardi di euro.

Bernard Arnault: patrimonio netto in continua crescita

Secondo Forbes Bernard Arnault detiene lo scettro di uomo più ricco del mondo. Il suo patrimonio di 201 miliardi di dollari è una cifra in forte ascesa se pensiamo come la rivista statunitense gli attestava nel 2021 “solamente” 150 miliardi.

Azioni di LVMH in forte rialzo

Come informa Money.it, la fortuna di Arnault è dovuta anche al rialzo delle azioni LVMH; come se questo non bastasse, l’aumento in Borsa avrebbe fatto guadagnare al magnate ben 600 milioni di dollari in sole 24 ore. Oltre a essere imprenditore, Arnault è un collezionista d’arte, non a caso occupa il ruolo di Comandante dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.