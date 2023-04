Bernini, 'confermato +30% posti Medicina da prossimo anno'

Roma , 19 apr. (Adnkronos Salute) – "Domani mi sarà consegnato il report del gruppo di lavoro che abbiamo creato al ministero e su cui hanno lavorato il professor Gaudio, il presidente della Crui, il presidente della Conferenza Stato-Regioni, i rappresentanti del ministero della Salute. Noi riteniamo, anche se devo aspettare che venga presentato il rapporto, che a partire dal prossimo anno ci sarà un'apertura fino al 30% in più dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia”. Lo ha annunciato il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della presentazione a Roma della 'Race for the cure', rispondendo alle domande dei giornalisti. “Contestualmente – ha aggiunto la ministra – continueremo a lavorare sulle scuole di specializzazione perché non sarebbe equo aprire ai corsi di laurea e lasciare il collo di bottiglia sulle specializzazioni. Questo è il secondo step del gruppo di lavoro”.