Bernini (Fi): trattativa aperta, Casini nome stimabilissimo

Roma, 26 gen. (askanews) – Casini un nome su cui convergere? “Io sono bolognese, mi prende proprio sul mio lato debole, lo conosco da 25 anni, beh certo sono tutti nomi stimabilissimi, poi vedremo, ovviamente ci vuole una convergenza politica”: così Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, fuori da Montecitorio sulla possibilità che si trovi una convergenza sul nome di Pier Ferdinando Casini.

“Anche perché chi ci vede da fuori non capisce: ma come, hanno scelto una terna e poi non la votano? In realtà il senso della scheda bianca di oggi era teniamo aperta una trattativa che ci avete chiesto di fare, noi ci siamo, però convocateci”, ha aggiunto.