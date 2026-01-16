Bernini propone dei Poli Nazionali sull'Artico: c'è anche agricoltura

Roma, 16 gen. (askanews) – “Tra le tante cose in cui noi dobbiamo fare sistema c’è anche la creazione di Poli nazionali sull’Artico che uniscano le nostre infrastrutture di ricerca, che non siano solo delle sovrastrutture ma dei collegamenti. I sottosegretari (Isabella) Rauti e (Giorgio) Silli hanno fatto un ottimo lavoro perché, avendo loro la delega, hanno messo a sistema tutto quello che esisteva sull’Artico e lo hanno trasferito sulla nostra strategia.

Quello che noi dobbiamo fare è allargare ancora, perché c’è anche un’agricoltura artica, sembra folle ma è così, perché ci sono delle materie prime, delle terre rare che supportano l’agricoltura tecnologica. Su questo noi abbiamo ancora molto da fare e i Poli di coordinamento sono ricchi di spunto per il futuro”: lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a margine della Conferenza di Presentazione del Documento Strategico sull’Artico.