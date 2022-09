Berrettini: sarò a Londra per la Laver Cup, Federer mio idolo

Bologna, 19 set. (askanews) – “Sono molto contento di andare a Londra, sarà un evento storico, un evento che uno dei più importanti della storia. Roger è sempre stato un mio idolo, lo è tuttora, lo sarà dopo. Essere li, ho già la pelle d’oca a pensarci. Mi fa molto piacere”. Lo ha detto il tennista azzurro Matteo Berrettini che sarà a Londra per la Laver Cup, la competizione di tennis a squadre che si svolge annualmente dal 2017 e che vede affrontarsi una selezione composta da giocatori europei ed una composta da giocatori provenienti dal resto del mondo.

Dal 23 al 25 settembre si svolge a Londra e vedrà Federer per l’ultima volta in campo, visto che lo stesso ex numero uno del tennis mondiale ha annunciato il ritiro.