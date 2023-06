Bersani: "Facciamo come la Germania, i figli non si fanno con la Rai"

Roma, 28 giu. (askanews) – Ospite a Otto e mezzo su La7 l’esponente Pd Pier Luigi Bersani invita il governo a prendere esempio dalla Germania sui diritti e sul tema natalità e lavoro: “Noi abbiamo perso 1 milione di italiani in 10 anni. La Germania è cresciuta di 3 milioni di individui. Come ha fatto? Ha usato la Rai? La Germania ha pagato i giovani, non come noi che non li paghiamo e pretendiamo che facciano figli. Poi hanno accolto 3 milioni di immigrati regolari, che come è noto fanno figli. Così ha fatto la Germania. Più l’Ucraina e l’emergenza. Allora come fa Meloni ad aumentare la natalità se abbiamo record OCSE della precarietà, i giovani non li paghiamo e di immigrati non ne vogliamo? Con la narrazione della Rai? Anche perché per fare figli tocca spegnere la televisione…”.