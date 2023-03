Bersani su Schlein: "Deve chiamare quelli disposti a far parte di un'alternativa"

L’ex segretario nazionale del Partito democratico Pier Luigi Bersani ha rilasciato un’interessante intervista al programma di La7 ‘diMartedì‘. Il politico, in particolare, ha fatto riferimento ad Elly Schlein, indicandole la strada che, secondo lui, dovrebbe seguire.

Pd, Bersani: “Schlein deve chiamare tutti quelli disposti a far parte di un’alternativa”

Pier Luigi Bersani, dopo aver scherzato con il conduttore Giovanni Floris sulla corretta pronuncia del nome Schlein, ha dichiarato ai microfoni di ‘diMartedì‘: “Io credo che la Schlein vuole continuare l’apertura, tenere aperto il processo di accoglienza e chiamata, perché con 300 o 400 mila che sono arrivati ce n’è ancora un milione e mezzo disponibili. Un partito politico vive se c’è discussione politica. Io sono andato via perché non c’era agibilità politica per ciò che volevo dire.” Poi chiude sulla Schlein: “Se si mette a lavorare per costruire il campo deve chiamare tutti coloro che disposti a far parte di un’alternativa.”

Il problema del Pd

Bersani, poi, risponde a Floris e dichiara quale è sempre stato il problema del Pd: “Sa qual è stato il problema del Partito democratico, anche quando c’ero io? Questo sentirsi come punto di equilibrio del sistema. No! Il punto di equilibrio del sistema è l’alternanza e l’alternativa. Questa deve essere la mission di un partito.”