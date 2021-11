Bertolaso: “Ritirare il Green Pass a chi rifiuta la terza dose di vaccino, è solo grazie a quella che il covid si trasforma in un banale raffreddore"”

Lui, Guido Bertolaso, lo ha detto senza fronzoli: “Ritirare il Green Pass a chi rifiuta la terza dose di vaccino”. Il coordinatore della campagna anti covid in Lombardia lancia una proposta che fa somma con altre simili di questi giorni in cui i contagi risalgono e che è destinata a far discutere.

A traino di proposte similmente divisive Bertolaso lo ha detto nel corso del summit “Lotta al Covid: Italia ed Israele a confronto”. Ha spiegato il tecnico: “Propongo di ritirare il green pass a chi non fa la terza dose del vaccino anti Covid”.

Radio Lombardia ha rilanciato le sue parole ed ospitato il concetto per esteso: “La terza dose serve a ridurre il Covid, trasformandolo in un banale raffreddore. Per questo propongo di ritirare il green pass a chi non fa la terza dose. Solo infatti attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid”. Intanto in Lombardia la somministrazione della terza dose è iniziata ormai da qualche giorno.

Allo stato il disco verde riguarda gli over 60, i fragili e gli operatori socio sanitari. Il Pirellone precisa che per le persone sottoposte a un trapianto di organi o con un sistema immunitario marcatamente compromesso, è possibile prenotarsi e ricevere la terza dose dopo 28 giorni dall’ultima somministrazione.