Bertolaso: “Uno su quattro vaccinato in Lombardia, macchina non si ferma neppure a Ferragosto”

Il coordinatore per la campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso ha commentato i dati relativi alle vaccinazini rendendo noto che un italiano su quattro residente in regione è vaccinato.

Bertolaso sui vaccini in Lombardia

Intervistato dall’Adnkronos, l’esperto ha affermato che “la macchina funziona e non smetterà di farlo nemmeno a Ferragosto“.

Un commento entusiasta e accompagnato da grande euforia il suo, dal momento che la Lombardia si trova ai vertici della graduatoria che misura la percentuale di cittadini vaccinati in ogni regione.

Bertolaso sui vaccini in Lombardia: “Risultato di squadra”

Bertolaso ha parlato di “un risultato di squadra” e dichiarato che “c’è ancora tanto da fare perché il vaccino è un’arma che funziona contro il Covid e i dati della Lombardia lo dimostrano“.

A fronte di un numero di contagi giornaliero superiore a 500 da diversi giorni, i dati relativi a decessi, ricoveri e terapie intensive rimangono infatti contenuti a differenza di quando accaduto nelle precedenti ondate di contagi.

Le dichiarazioni dell’ex capo della Protezione Civile arrivano a pochi giorni dall’introduzione delle nuove norme sul green pass che hanno accelerato le prenotazioni soprattutto dei più giovani. La certificazione è infatti richiesta per poter accedere a diversi luoghi tra cui bar e ristoranti al tavolo al chiuso, cinema, teatri, musei e piscine al chiuso.