Bestemmia al GF Vip: un concorrente a rischio squalifica

Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime ore uno dei concorrenti del GF Vip 7 avrebbe pronunciato una bestemmia e per questo potrebbe rischiare di essere squalificato.

Bestemmia al GF Vip

Nelle ultime ore sui social sono diventate sempre più insistenti le voci secondo cui Edoardo Donnamaria avrebbe pronunciato una bestemmia al GF Vip mentre si trovava in giardino con gli alti concorrenti.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e la produzione del programma non ha rilasciato comunicati a tal proposito. Già nelle scorse settimane si erano intercorse voci riguardanti delle presunte bestemmie che avrebbero pronunciato Luca Salatino e Amaurys Perez, ma la questione era stato presto smentita dal programma tv e non c’erano state ripercussioni.

Le squalifiche per le bestemmie al GF Vip

Mentre la produzione dovrà sicuramente fare accertamenti per verificare se Edoardo Donnamaria abbia davvero bestemmiato infrangendo dunque il regolamento del programma alcuni ex concorrenti del reality show – Stefano Bettarini e Filippo Nardi – squalificati proprio per lo stesso motivo, hanno svelato cosa sarebbe accaduto dopo le loro eliminazioni dal programma tv.

I due si sono più volte scagliati contro la produzione e il conduttore Alfonso Signorini affermando di non aver ricevuto un trattamento meritocratico all’interno del programma e si sono lamentati perché, dopo le loro squalifiche, non avrebbero ricevuto solidarietà.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.