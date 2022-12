Lo spettro di una nuova bufera generata da una bestemmia pronunciata al GF Vip sta facendo insorgere il web contro uno dei concorrenti del reality.

Al centro delle polemiche, nello specifico, c’è Edoardo Donnamaria che, proprio il giorno della Viglia di Natale, avrebbe usato un’espressione poco adatta mentre stava parlando con la fidanzata ed ex schermitrice Antonella Fiordelisi.

Bestemmia al GF Vip? Un video infiamma il web, l’attacco al concorrente: “Va eliminato”

Sui social, sta circolando un video che immortala Edoardo Donnamaria mentre bestemmia. Secondo molti utenti che hanno visualizzato la clip, il ragazzo si sarebbe lasciato andare, pronunciando l’espressione incriminata durante una conversazione con la fidanzata.

Ad aggravare la posizione del concorrente ci sarebbe il fatto che la bestemmia sarebbe stata pronunciata nella giornata della Vigilia di Natale.

Nonostante la ferrea convinzione espressa da alcuni, tuttavia, altri esponenti del popolo del web negano che Donnamaria abbia bestemmiato affermando che il sospetto nasca soltanto a causa di un audio poco chiaro.

Sulla questione, tuttavia, pare stia indagando la produzione del Grande Fratello Vip che prenderà provvedimenti qualora dovesse rivelarsi necessario.

Il post di Riccardo Foglio sui social

Proprio per una bestemmia, del resto, è stato recentemente eliminato Riccardo Fogli che ha deciso di tornare sui social per smentire un pettegolezzo. Facendo riferimento alla voce che si è sparsa sul suo conto secondo la quale, dopo aver appreso di essere stato squalificato, avrebbe distrutto una chitarra, il cantante ha precisato: “La mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è rotta”.

Il post condiviso, poi, si conclude con le seguenti parole: “Un grande saluto al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra”.