Il team di Alfonso Signorini impegnato in queste ore a verificare la possibilità che sia stata pronunciata una bestemmia da un vippone al Gf Vip 7

Davvero ci sarebbe stata la bestemmia di un vippone al Gf7? I social ed i media spiegano che ci sono verifiche severe in corso ed un clima tesissimo dopo che un video ha iniziato a circolare su Twitter. Il dato in via di verifica è questo: durante la compilazione della lista per la spesa Charlie Gnocchi o Alberto De Pisis avrebbero detto qualcosa da cui è emersa una frase tremenda, qualcosa che non rientra nelle regole della Casa “accudita” da Alfonso Signorini e che potrebbe costagli molto caro.

Potrei anche pensare che dio esiste a questo punto #Gfvip pic.twitter.com/vtX4UsDzKM — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) October 4, 2022

Bestemmia di un vippone al Gf Vip 7?

Gli occhi sono puntati in maniera sempre più ossessiva sulla settima edizione del GF Vip, “specialmente dopo gli ultimi avvenimenti che hanno avuto grosse conseguenze”, come spiega Novella 2000.

Non solo le poco edificanti pagine di televisione che hanno caratterizzato i giorni scorsi sono al centro dell’attenzione, ma anche un nuovo e pare molto grave episodio.

Il dialogo fra Charlie Gnocchi ed Alberto De Pisis

A molti follower social infatti non è sfuggito il particolare di quella presunta bestemmia. Il tutto sarebbe avvenuto mentre i vipponi stavano facendo la lista della spesa, con Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis che stavano parlando E i media spiegano che nel brutto episodio c’entrerebbe proprio il primo.

Pare che la redazione stia riguardando attentamente i filmati e riascoltando l’audio.